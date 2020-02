Roma, nuova società vicina. E spunta l’idea di un clamoroso ritorno (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma, passaggio di consegne in favore di Friedkin a un passo dall’essere formalizzato. Col nuovo proprietario Fabio Capello in società? Il passaggio di consegne tra James Pallotta e Dan Friedkin è davvero a un passo. I legali del texano sono a Roma per definire gli ultimi cavilli e presto potrà esserci il closing definitivo. A quel punto si delineerà il nuovo assetto societario giallorosso, col figlio Ryan che dovrebbe essere alla presidenza. Ci saranno notevoli novità anche dal punto di vista organizzativo: oltre a lui previste anche altre figure dirigenziali. Potrebbe esserci, fa sapere Leggo, il clamoroso ritorno di Fabio Capello. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

TaheraChaudhary : RT @marcomerlino19: @thinkfree55 Penso che in Italia (Foto del cielo su Roma) stiamo assistendo ad una nuova fase del progetto 'Solar Radia… - kickmyballs222 : RT @claviggi: Dal Lungotevere della Farnesina si può vedere la Loggia di Palazzo Farnese, innalzato sul lato opposto del fiume. La Loggia f… - Marco_f7 : RT @solorobabuona: Siamo arrivati al Closing. Spero sia l'inizio di una nuova unione tra tifosi della Roma,nessuna contrapposizione quando… -