Migranti: Tribunale ministri, 'naufraghi su Open Arms stremati, angosciati da ritorno in Libia' (Di martedì 4 febbraio 2020) Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - I Migranti che lo scorso agosto si trovavano a bordo della nave spagnola 'Open Arms', davanti alle coste di Lampedusa, in attesa di un ordine di sbarco da parte delle autorità italiane, versavano in una "situazione di grande disagio, fisico e psichico, di profonda prost liberoquotidiano

LegaSalvini : SBARCO DI MIGRANTI A TARANTO, #SALVINI: 'DENUNCIO CONTE E LAMORGERSE, CI VEDIAMO IN TRIBUNALE' - TV7Benevento : Migranti: Tribunale Ministri, 'Caso Open Arms, Salvini ha violato convenzioni internazionali'... - TV7Benevento : Migranti: Tribunale ministri, 'naufraghi su Open Arms stremati, angosciati da ritorno in Libia' (2)... -