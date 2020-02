Leo Gassmann fidanzato con una ragazza misteriosa, le foto della paparazzata a poco da Sanremo (Di martedì 4 febbraio 2020) Leo Gassmann ha 22 anni ed è felicemente fidanzato. Il figlio del celebre attore Alessandro Gassmann, figlio a sua volta del maestro del cinema Vittorio Gassman, e Sabrina Knaflitz, a sua volta attrice, è stato paparazzato in un parco di Roma con una ragazza misteriosa, alla quale era abbracciato e con la quale si scambiava tenerezza steso sull'erba. Ignota l'identità della ragazza e la precisa natura del loro rapporto. fanpage

FranAltomare : Leo Gassmann già pesante come un lunedì mattina con sciopero dei mezzi a Roma. #Sanremo2020 - Raiofficialnews : #Sanremo2020, le sfide delle Nuove Proposte del #4febbraio: Eugenio in Via di Gioia – Tecla Insolia Fadi – Leo Gass… - XFactor_Italia : Buona fortuna a Leo Gassmann per il suo debutto tra le Nuove Proposte di #Sanremo2020! Tutta la nostra squadra è c… -