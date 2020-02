Lazio, Tare: «Il nostro obiettivo è la Champions» (Di martedì 4 febbraio 2020) Il direttore sportivo della Lazio Tare ha fatto il punto della situazione in casa biancoceleste in ottica Champions League e Scudetto Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare è intervenuto a Tiki Taka per fare il punto della situazione: «Viviamo alla giornata con grande serenità. Abbiamo fissato la qualificazione in Champions League come obiettivo a inizio stagione. Se uno ha questo come obiettivo è ovvio che pensi di avere una squadra forte». «È presto per parlare di Scudetto, i risultati dicono questo, ma sappiamo per esperienza che tutto può cambiare velocemente. La nostra è una piazza che se lo merita, si sente l’entusiasmo nelle ultime settimane. Conta tanto questa energia positiva e dobbiamo essere bravi a mantenerla». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

