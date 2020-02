Gervinho è rimasto, ma il Parma lo mette fuori rosa (Di martedì 4 febbraio 2020) Doveva andar via, anzi se n’era proprio andato, tanto che D’Aversa non lo trovava più… Ma invece Gervinho alla fine è rimasto al Parma: trasferimento all’Al Sadd saltato, e ora il club ha deciso per la linea dura: fuori rosa. Decisione resa ufficiale da un comunicato nel quale si sottolinea che da ora in avanti l’ivoriano si allenerà individualmente e non più con la squadra. “Il Parma Calcio 1913 comunica che il calciatore Gervinho, a seguito delle ripetute assenze ingiustificate agli allenamenti della scorsa settimana, svolgerà un programma di allenamento individuale agli ordini dello staff tecnico e non più con il gruppo fino a nuova comunicazione”. L'articolo Gervinho è rimasto, ma il Parma lo mette fuori rosa ilNapolista. ilnapolista

