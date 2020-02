Coronavirus, controlli in Italia sui passeggeri di tutti i voli dall’estero. Si aggravano le condizioni dei due cinesi (Di martedì 4 febbraio 2020) Si aggrava lo stato di salute della coppia colpita dal Coronavirus e ricoverata presso l`Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. L'ultimo bollettino medico dello stesso nosocomio romano parla di "un aggravamento delle condizioni cliniche a causa di una insufficienza respiratoria, come segnalato nei casi fino ad ora riportati in letteratura. Pertanto è stato necessario un supporto respiratorio in terapia intensiva". I due pazienti di origine cinese "sono monitorati in maniera continuativa e sono sottoposti a tutte le cure, anche farmacologiche del caso, compresi farmaci antivirali sperimentali. Le attuali condizioni cliniche sono quindi compromesse ma stazionarie, per cui i medici che li hanno in cura si riservano la prognosi".Il premier Giuseppe Conte, intanto rassicura. "Ci siamo già attrezzati per far rientrare i nostri cittadini dalla Cina, su ... ilfogliettone

