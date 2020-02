Borracce personalizzate: come farle con nome o logo aziendale, prezzo e a chi rivolgersi (Di martedì 4 febbraio 2020) Nell’era eco-friendly utilizzare una borraccia può essere un modo alternativo ed ecologico per consumare meno plastica, con un occhio di riguardo anche al proprio portafoglio. Oggi questo oggetto risalente al passato può rivivere non solo per chi pratica sport come ad esempio il ciclismo, ma anche per tutti gli altri sotto forme nuove e moderne. Stiamo parlando infatti delle Borracce personalizzate, ovvero di Borracce sulle quali è possibile scrivere il proprio nome o far apporre un logo aziendale. Cerchiamo quindi di capire come farle realizzare, a quale prezzo e a chi rivolgersi. Perché personalizzare una borraccia con nome o logo aziendale: i principali utilizzi Scegliere di utilizzare una borraccia per motivi sportivi, lavorativi o personali è oggi certamente una scelta popolare e di moda. Da un lato perché significa avere più a cuore l’ambiente producendo meno rifiuti, dall’altro ... correttainformazione

MEMOSrl : In un mondo sempre più green bisogna differenziarsi! perchè non proporre ai vostri clienti borracce personalizzate?… -