Virus, test su paziente in rianimazione

paziente straniero arrivato ieri sera all'ospedale Spallanzani di Roma. Il paziente, spiega il bollettino medico, è giunto "in condizioni compromesse e attualmente si trova in rianimazione". E'stato sottoposto al test del coronaVirus e si aspettano i risultati. Intanto le condizioni della coppia cinese risultata positiva al test sono stazionarie. Restano sotto osservazione le 20 persone che avevano avuto contatti con la coppia.(Di lunedì 3 febbraio 2020)

