Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ore 08 | 45

Viabilità DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 8.35 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI SUL RACCORDO AL MOMENTO IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA QUALCHE DISAGIO TRA LA Roma – FIUMICINO E LA LAURENTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ SULLA VIA CASSIA CODE TRA L'OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI SULL'APPIA PERMANGONO I RALLENTAMENTI DA CIAMPINO A VIA DI CAPANNELLE NUOVAMENTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DISAGI ANCHE SULLA VIA NETTUENTE TRA PAVONA E L'APPIA IN DIREZIONE DI QUEST'ULTIMA E TRA CAMPOLEONE E APRILIA A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI CHIUDIAMO CON VIA DI VERMICINO SULLA QUALE SI RALLENTA TRA LA CASILINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD NEI DUE SENSI AL MOMENTO È TUTTO

