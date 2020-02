Per Sky cori “inaccettabili e insopportabili” contro il Napoli a Marassi (Di martedì 4 febbraio 2020) Nell’ultima parte di Sampdoria-Napoli si sono sentiti distintamente i cori dei tifosi blucerchiati contro Napoli e i napoletani. Nel salotto Sky, nel post partita, si è commentato l’accaduto. Sia Marco Cattaneo che Paolo Condò hanno condannato episodi simili. “Dobbiamo dire che sono stati inaccettabili ed insopportabili i cori contro Napoli, Insigne e Gattuso” L'articolo Per Sky cori “inaccettabili e insopportabili” contro il Napoli a Marassi ilNapolista. ilnapolista

