Mihajlovic: “Panchina d’oro? Se me la danno perché sono malato non la voglio” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sinisa Mihajlovic assieme a Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini è tra i candidati alla Panchina d'oro 2019, il premio consegnato all'allenatore che s'è maggiormente distinto alla guida della propria squadra nell'anno solare. Nelle ultime ore le quotazioni del tecnico serbo sono salite ma di recente ha spiegato cosa pensa di questa situazione: "La accetterei solo per meriti sul campo". fanpage

