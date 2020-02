"Isolamento per gli alunni che sono stati in Cina". La richiesta di 4 Regioni del nord (Di lunedì 3 febbraio 2020) I governatori di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige hanno scritto una lettera comune al Ministero della Sanità chiedendo che il periodo di Isolamento previsto per chi rientra dalla Cina sia applicato anche ai bambini che frequentano le scuole. “Non c’è nessuna volontà di contrapposizioni politiche, né tanto meno di ghettizzare: vogliamo solo dare una risposta all’ansia dei tanti genitori visto che la circolare non prevede misure in tal senso”, dice il Presidente del Veneto, Luca Zaia.La lettera segue le dichiarazioni della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, secondo cui “non ci sono motivi per escludere gli alunni”. “Non voglio che si creino allarmismi. Ci siamo mossi immediatamente come governo e voglio tranquillizzare tutti perché la propaganda non ha fatto ... huffingtonpost

