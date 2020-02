Il salvataggio inaspettato (Di lunedì 3 febbraio 2020) La tecnologia è disponibile per tutti, in questo mondo globalizzato in cui è importante essere in contatto con gli altri, lo smartphone è diventato una cassetta degli attrezzi vitale nella nostra vita quotidiana. Le applicazioni che vengono scaricate sul dispositivo mobile sono una rete senza confini che ci consente di incontrare persone provenienti da tutto il mondo, possono persino salvarci la vita. Se ne dubiti, presentiamo la storia di Lonia Haeger, una surfista professionista che viaggiava su strada per la Norvegia. Lonia stava viaggiando con due amici quando furono improvvisamente sorpresi da una tempesta di neve che rese la strada impraticabile. Il gruppo rimase bloccato vicino all’oceano, proprio dietro una roccia. Furono costretti a fermare la macchina sul ciglio della strada ai margini di una montagna, temendo che la tempesta potesse rovesciare il veicolo o essere ... bigodino

Un salvataggio inaspettato : L’attore Leonardo Di Caprio, 45 anni, ha fatto notizia attraverso numerosi media, per il suo importante contributo a coloro che sono stati colpiti dalla tragedia degli incendi in Australia. Ma oltre a questo, si è reso protagonista di una storia che ha generato migliaia di commenti di ammirazione nei confronti del protagonista del “Titanic”. Di recente, Leonardo ha salvato la vita a un marinaio caduto da una crociera, che ...