Calendario Sei Nazioni 8-9 febbraio: orari seconda giornata, programma, tv e streaming (Di lunedì 3 febbraio 2020) seconda trasferta consecutiva per l’Italia del rugby: il Sei Nazioni 2020 di rugby degli azzurri prosegue con il match in casa della Francia domenica 9 febbraio alle ore 16.00. Sabato 8 invece alle ore 15.15 italiane sfida tra Irlanda e Galles, entrambe vittoriose all’esordio, mentre lo stesso giorno, alle ore 17.45 italiane si giocherà il match tra Scozia ed Inghilterra, appaiate a quota uno in classifica. L’intero torneo verrà trasmesso in diretta tv su DMAX, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente sulla piattaforma DPlay, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale della manifestazione. Di seguito il Calendario completo delle gare della seconda giornata del Sei Nazioni di rugby con l’indicazione dell’ora italiana di tutte le sfide. Calendario seconda giornata SEI Nazioni RUGBY 2020 II giornata Sabato 8 febbraio Irlanda v Galles ... oasport

