Virus Cina | Melpignano San Domenico Hotels | ‘impatto immediato e violento’

Bari, 3 feb. (Labitalia) – "L'impatto del CoronaVirus è immediato e violento, andando a bloccare flussi turistici che per il mondo del turismo sono negli anni diventati sempre più importanti in ogni segmento di mercato. Una valutazione nel medio lungo si potrà fare solo più avanti". Lo dichiara all'Adnkronos/Labitalia Aldo Melpignano direttore generale del gruppo San Domenico Hotels, l'imprenditore che ha portato la Puglia nel mondo del turismo cinque stelle con hotel come Masseria San Domenico e Borgo Egnazia. A luglio 2019, in occasione della 24° edizione dei World's Best Awards di Travel + Leisure, Borgo Egnazia è presente per il secondo anno di seguito nelle classifiche Top italian resort, Top 10 european resort Hotels ed è tra i top 100 hotel di tutto il mondo. Da qualche giorno poi Borgo Egnazia è stata ufficialmente certificata da Top

