Spaventose fiamme vicino a Canberra, è stato di emergenza: evacuate decine di abitazioni (Di domenica 2 febbraio 2020) Gli incendi continuano a funestare l’Australia ed in particolare le zone che circondano Canberra dove è stato dichiarato lo stato di emergenza L’emergenza incendi in Australia si è tutt’altro che placata. Anche se l’attenzione dei media è calata infatti, enormi ed estesi roghi continuano a minacciare diverse zone del Paese ed in particolare la città … L'articolo Spaventose fiamme vicino a Canberra, è stato di emergenza: evacuate decine di abitazioni NewNotizie.it. newnotizie

