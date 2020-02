Smog: al via domenica a piedi a Milano (Di domenica 2 febbraio 2020) Alle 10 è scattato a Milano il blocco del traffico disposto dal sindaco, Giuseppe Sala. I livelli di particelle PM10 sono oltre la soglia di guardia da settimane: la concentrazione delle polveri sottili si è attestata attorno ai 78,7 microgrammi per metro cubo, ben oltre la soglie del 50 microgrammi. Fino alle 18 non potranno circolare auto e moto anche se per alcuni ci sono deroghe. Sono esclusi dal divieto i posteggi di interscambio in modo da permettere a chi arriva da fuori città di utilizzare metropolitane e bus. Il blocco non è previsto invece per i veicoli elettrici o con pass per disabili oppure i mezzi di pronto soccorso sanitario. Per controllare il rispetto dell’ordinanza del sindaco sono state messe in campo 70 pattuglie della polizia locale.L'articolo Smog: al via domenica a piedi a Milano Meteo Web. meteoweb.eu

