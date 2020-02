Rovigo, un altro giro di giostra: "Così conquistiamo il mondo" (Di domenica 2 febbraio 2020) Daniela Uva Nel distretto del Polesine il cuore dell'industria italiana del divertimento. Vale 250 milioni. E punta sull'export Un giro di giostra non è solo divertimento, spensieratezza, adrenalina, un istante per provare a tornare bambini. Un giro di giostra è anche un business, che in Italia muove tantissimi soldi e garantisce posti di lavoro. L'industria delle attrazioni nel nostro Paese ha il suo distretto produttivo: la provincia di Rovigo. Proprio qui, nel cuore del Veneto, sono concentrate 70 aziende che complessivamente possono contare su 500 addetti e un fatturato da oltre 150 milioni di euro l'anno, che diventano 250 milioni se si aggiunge l'indotto costituito dai fuochi pirotecnici. La cifra sale a 500 milioni quando nel conto finiscono tutte le realtà italiane attive nel comparto. La maggior parte degli affari dipende dalle esportazioni, che rappresentano più ... ilgiornale

