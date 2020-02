Milan Verona LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di domenica 2 febbraio 2020) Allo Stadio San Siro, la 22ª giornata di Serie A 2019/20 tra Milan e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Mario Labate, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro, Milan e Hellas Verona si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Milan Verona 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 15:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Milan Verona 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

AntoVitiello : Milan in ritiro alla vigilia della sfida al Verona. Le immagini dei giocatori che arrivano in hotel @MilanNewsit… - AntoVitiello : Convocati #Milan per la sfida al Verona: assenti #Ibrahimovic #Kjaer #Krunic + Bennacer (squalifica) Prima convocaz… - GoalItalia : Anche un affaticamento a un polpaccio per Ibrahimovic, che dovrebbe saltare Milan-Verona ? -