Alvino: Politano non ce la fa per la Samp. Maksimovic titolare (Di domenica 2 febbraio 2020) Arrivano con un Tweet le ultime notizie di Carlo Alvino sulla probabile formazione che Rino Gattuso metterà in campo domani contro la Sampdoria #SampNapoli Maksimovic pienamente recuperato titolare, Politano no (debilitato dalla febbre). Mertens sta bene ed è pronto al ritorno! #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@CarloAlvino) February 2, 2020 L'articolo Alvino: Politano non ce la fa per la Samp. Maksimovic titolare ilNapolista. ilnapolista

