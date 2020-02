Volley, Coppa Italia femminile 2020, semifinale. Busto Arsizio vince il derby con Monza (3-0) e raggiunge Conegliano in finale (Di sabato 1 febbraio 2020) La Unet e-Work raggiunge Conegliano nella finale più attesa della Coppa Italia 2020 tra le prime due forze del campionato, battendo 3-0 Monza. La Saugella non ha a disposizione Meijners e getta nella mischia Di Iulio in regia, decisiva mercoledì scorso a Monza, Busto Arsizio invece può contare su tutta la squadra e gioca una partita di grande continuità con Orro ottima direttrice d’orchestra, Herbots e Lowe terminali offensivi micidiali su palla alta e Washington che si conferma tra le migliori centrali al mondo. Risultato: 3-0 per le padrone di casa, più efficaci in battuta e in attacco e meno fallose in tutti i fondamentali. In avvio di gara sembra di rivedere il film precedente. Busto Arsizio affonda il coltello nella piaga di un Monza che fatica a trovare i riferimenti senza Meijners. La Unet E-Work difende e contrattacca con grande efficacia e vola sul 15-11 prima e sul 20-13 ... oasport

sportface2016 : #Volley #CoppaItalia #FinalFour Ecco quando e come seguire la finalissima tra #Conegliano e #BustoArsizio - MimmoSiena1 : Sconfitta a Testa Alta Per La Pallavolo Cerignola In Coppa Puglia Serie C Volley Donne Ko Al Tie-Break da Conversan… - Gazzetta_it : @LegaVolleyFem #Coppa Italia: la finale è @ImocoVolley-@UYBAvolley -