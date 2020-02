Il Paradiso delle signore trama 3 febbraio: Federico viene dimesso, Silvia spiazza con un gesto (Di sabato 1 febbraio 2020) La prossima settimana incomincerà in modo molto movimentato all’interno del Paradiso delle signore, tra trama di lunedì 3 febbraio, infatti, è molto interessante. Tra i vari argomenti che desteranno particolare sgomento ci sarà, sicuramente, quello inerente le dimissioni di Federico Cattaneo dall’ospedale. Purtroppo, però, per il giovane non sono emersi risultati positivi, sta di fatto che il dottor Faraone gli ha comunicato che non potrà più tornare a camminare. A turbare ancor di più la situazione ci penserà Silvia, la quale assumerà un comportamento alquanto ambiguo. Che segreto nasconderà la donna? Anticipazioni Paradiso delle signore: la decisione di Marcello e Salvatore Le anticipazioni della puntata di lunedì 3 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che Angela verrà assunta al grande magazzino. La giovane Barbieri ha superato il giorno di prova ed avrà una ... kontrokultura

KontroKulturaa : Il Paradiso delle signore trama 3 febbraio: Federico viene dimesso, Silvia spiazza con un gesto - - TeamSofaItalia : ??14:00/15:15 ZERO E LODE con Greco (riveduto) ??15:15/15:45 VIENI DA ME con Balivo ('la cassettiera') ??15:45/16:… - RaiPremium : Sofia Taglioni è Francesca Molinari ne 'IL PARADISO DELLE SIGNORE DAILY 2' Alle 15.15 le puntate 71-75 #IPDSD2… -