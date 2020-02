Come proteggersi dal coronavirus 2019-nCov (Di sabato 1 febbraio 2020) Come proteggersi dal coronavirus 2019-nCov? Per il nuovo coronavirus 2019-nCov non esistono né vaccini né farmaci. Gli esperti consigliano di vaccinarsi contro l’influenza stagionale. Perché? Come spiegava ieri sera la virologa Ilaria Capua al Tg de La7 evitare di ammalarsi di influenza rende l’organismo più in grado di reagire ad un’eventuale infezione da coronavirus. A parte questo, oggi rischia chi ha un contatto diretto con dei malati o è stato in Cina. Repubblica oggi pubblica una serie di regole per proteggersi dal coronavirus, a partire dai sintomi: «Il nuovo coronavirus non ha sintomi specifici, che permettano di riconoscerlo. Causa tosse, febbre, mal di gola e naso che cola. Nulla di diverso dall’influenza» spiega Matteo Moro, medico igienista, responsabile del controllo delle infezioni all’ospedale San Raffaele di Milano. «Le forme gravi provocano polmonite, che può diventare ... nextquotidiano

