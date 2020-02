Ciro Immobile, la moglie Jessica Melena infiamma il web: perfetta in bikini [FOTO] (Di sabato 1 febbraio 2020) Primo, davanti a Cristiano Ronaldo nella classifica marcatori del campionato in corso, Ciro Immobile, attaccante della Lazio è anche un padre esemplare e marito di Jessica Melena, una “wags” controcorrente.Scopriamo meglio chi è la bella chietina…. Un incontro rivoluzionario Nata a Bucchiniano in provincia di Chieti, la bella Jessica Melena è conosciuta come la moglie … L'articolo Ciro Immobile, la moglie Jessica Melena infiamma il web: perfetta in bikini FOTO proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

OptaPaolo : 7 - Lautaro #Martínez è il giocatore che ha segnato più volte la prima rete del match in questa Serie A (7, al pari… - MemoPrez2 : RT @HotSoccerbulges: Ciro Immobile ???? - ilpuntoamezzogi : Ciro Immobile a caccia di record a suon di gol -