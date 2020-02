Barbara Alberti si rimangia le offese su Wanda Nara che risponde con un gesto epico (Di sabato 1 febbraio 2020) Barbara Alberti durante il momento nomination al Grande Fratello Vip ha avuto la possibilità di confrontarsi con Wanda Nara che aveva appellato come “mostro” qualche sera fa. “Wanda Nara è alta un metro e mezzo e si è fatta l’ottava di seno, è un mostro!”. A chiederle un commento è stato Alfonso Signorini: “Ti abbiamo sentita parlare della nostra opinionista Wanda Nara, hai detto che è alta un metro e mezzo e si è fatta l’ottava di seno, per questo motivo è un mostro”. La scrittrice, inaspettatamente, si è rimangiata l’offesa sottolineando di non aver mai detto ‘mostro’ ma semplicemente che era una cosa ‘inconsueta’. Allego il video: Barbara Alberti ed il dissing a Uanda Nara “è un metro e 50 e si è fatta l’ottava misura un mostro” <img ... bitchyf

