Vermi nella minestra servita ai bambini della scuola elementare. Esplode la rabbia del sindaco (Di venerdì 31 gennaio 2020) Vermi nella minestra servita ai bambini della scuola elementare: farro “contaminato”. Il sindaco Vittori ha chiesto urgenti spiegazioni alla società cooperativa che ha in appalto i servizi di ristorazione scolastica nel Comune di Cingoli nelle Marche, in merito al fatto che nella giornata di ieri sono stati rilevati – spiega l’enta in una nota – dei piccoli infestanti naturali su una minestra di farro somministrata nella scuola materna. «Non si conosce la concentrazione di questi piccoli “Vermicelli” – scrive il Comune – e tuttavia si rende noto che i dipendenti scolastici hanno sgomberato immediatamente la mensa da queste pietanze. Del fatto se ne sta occupando anche il Comando dei carabinieri forestali per l’accertamento di eventuali profili di responsabilità e il servizio igiene dell’Asur prontamente informato dal Comune». «Intanto – ha ... newscronaca.myblog

calibanhogws : @williamhogws + colonie nella forma di umanoidi e attaccano come una singola entità raggruppata. La cosa peggiore è… - FFOOnews : Mensa scuola materna, vermi nella minestra dei bimbi. - PicchioNews : Cingoli, Fratelli d'Italia sul caso mensa: "Subito un comitato di controllo e ritorno alla gestione comunal… -