Serie B: probabili formazioni e pronostici del sabato (Di venerdì 31 gennaio 2020) Frosinone-Virtus Entella, Livorno-Ascoli, Spezia-Pordenone, Trapani-Cittadella ed Empoli-Crotone sono le partite della ventiduesima giornata di Serie B in programma sabato pomeriggio a partire dalle 15: probabili formazioni, pronostici e diretta streaming. FROSINONE – VIRTUS ENTELLA sabato ore 15:00 La seconda vittoria stagionale in trasferta, ottenuta nello scorso turno contro l’Ascoli, ha rilanciato le ambizioni di promozione diretta del Frosinone che però ora dovrà confermare il suo ottimo rendimento in casa. Di fronte si troverà una squadra da non sottovalutare come la Virtus Entella, che è quella ad avere segnato finora più gol in trasferta. L’allenatore del Frosinone Nesta ritroverà dalla squalifica Ciano e Dionisi che saranno titolari in attacco. La formazione sarà quella tipo con la sola assenza dell’acciaccato ... ilveggente

