Quarantena alla Cecchignola per gli italiani in arrivo da Wuhan. Per 14 giorni vivranno come in un college (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il luogo dove dovrebbero essere posti in Quarantena gli italiani provenienti da Wuhan, secondo quanto appreso dall’ANSA, è una caserma situata all’interno della “città militare” della Cecchignola, alla periferia sud di Roma. I tecnici delle amministrazioni coinvolte hanno individuato una struttura nel grande comprensorio militare ed in queste ore si sta accertando l’effettiva idoneità allo scopo.L’aereo che li riporterà in Italia dovrebbe partire domani per tornare domenica, scrive il Corriere della Sera in un articolo in cui si elencano le “regole” della Quarantena:Gli italiani di Wuhan (dovrebbero essere 68, ndr) vivranno come in un college, ciascuno avrà la propria stanza (“di 16-20 metri quadrati come negli ospedali”) con un letto singolo singolo, un tavolino, la tv, il computer, il ... huffingtonpost

