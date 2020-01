Porte sbattute, lacrime e grida. "Gli anni più belli" di Muccino - (Di venerdì 31 gennaio 2020) Pedro Armocida Il nuovo film del regista romano racconta la generazione che ha visto la caduta del Muro e Mani Pulite, fino a oggi Inizia con un falso storico ma è per farsi capire. Siamo agli inizi degli anni Ottanta e a Roma un gruppo di ragazzi finisce per caso in una manifestazione dove ancora si spara. Riccardo viene colpito da un proiettile e soccorso da altri due coetanei, Paolo e Giulio. Non morirà e per questo verrà soprannominato «Sopravvissu'» e tra i tre nascerà una grande amicizia. La trovata iniziale del nuovo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, dal 13 febbraio in più di 500 schermi, serve a contestualizzare la generazione (che poi è la sua) raccontata fino a oggi, un po' come Ettore Scola aveva fatto in C'eravamo tanto amati. Se lì s'iniziava con i tre amici partigiani, qui si fa riferimento alla fine degli anni di Piombo, la guerra civile non ... ilgiornale

circeanna : RT @Capelvenere1: Cani che abbaiano, ...musica improvvisa, martellate, mobili trascinati, odore di cavolo, tonfi, urla, corse di bambini, f… - asmistaken : RT @Capelvenere1: Cani che abbaiano, ...musica improvvisa, martellate, mobili trascinati, odore di cavolo, tonfi, urla, corse di bambini, f… - polasein500cc : RT @Capelvenere1: Cani che abbaiano, ...musica improvvisa, martellate, mobili trascinati, odore di cavolo, tonfi, urla, corse di bambini, f… -