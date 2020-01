Lega, Salvini: “Ragazzo del citofono? Non penso di avergli rovinato la vita, non mi pento di nulla” (Di venerdì 31 gennaio 2020) “L’intervista al ragazzo del Pilastro? Non ho visto il video, non guardo certe trasmissioni”. Il leader della Lega Matteo Salvini risponde così a chi gli chiede un commento alle parole del ragazzo di diciassette anni di Bologna che ieri durante la trasmissione Piazza Pulita ha raccontato che “la sua vita è stata distrutta in cinque minuti” dopo la citofonata di Salvini: “Non penso di avergli rovinato la vita e non mi pento di nulla riguardo l’Emilia-Romagna” L'articolo Lega, Salvini: “Ragazzo del citofono? Non penso di avergli rovinato la vita, non mi pento di nulla” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

