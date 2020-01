Clizia Incorvaia: le dichiarazioni di una presunta amante di Francesco Sarcina (Di venerdì 31 gennaio 2020) Durante la prossima settimana, Clizia Incorvaia e il suo ex marito, Francesco Sarcina, saranno entrambi presenti in tv. La fashion blogger 33enne è, da diverse settimane, in onda con la quarta edizione del Grande Fratello Vip mentre il cantante e chitarrista, leader de Le Vibrazioni, sarà in gara con la sua band alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Nel frattempo, la loro turbolenta separazione continua a far discutere anche perché, adesso, è spuntata fuori anche una presunta amante di Francesco Sarcina, intervistata da Novella 2000.Clizia Incorvaia: le dichiarazioni di una presunta amante di Francesco Sarcina 31 gennaio 2020 02:39. blogo

