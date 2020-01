Beautiful, Una Vita, Il Segreto Trame: Ecco cosa vedremo oggi, 31 gennaio 2020, su Canale 5 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ricapitoliamo cosa accadrà nelle puntate di oggi delle tre soap Mediaset: Beautiful, Una Vita, Il Segreto. comingsoon

honigkuchenpfee : sotto il post di michelangelo è pieno di commenti tipo beautiful l'una, wonderful luna e mi viene da rispondere tha… - tearsfr0mheaven : molto bello comunque l'album di Louis, mi piacciono tutte le canzoni a parte we made it, always you e perfect now c… - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni dal 29 gennaio al 2 febbraio: Ridge sospetta una truffa ai danni di Steffy -