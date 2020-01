The Pale Horse di Agatha Christie diventa una miniserie tv Amazon - (Di giovedì 30 gennaio 2020) Niccolò Sandroni The Pale Horse, romanzo giallo di Agatha Christie, è tra le prossime miniserie tv in uscita su Prime Video. Ecco la trama, i protagonisti e la data Dalla penna di Agatha Christie alla miniserie tv di Amazon Prime Video: The Pale Horse è il prossimo titolo crime che vede come protagonista Rufus Sewell. The Pale Horse, la trama La trama della prossima serie targata Amazon si basa sull’omonimo libro giallo del 1961 della famosa scrittrice del genere Agatha Christie. La storia racconta la ricerca della verità circa il responsabile di misteriosi omicidi, tra cui quello di Jessie Davis, da cui origina la serie. Il detective Lejeune, a capo delle indagini, convoca lo scrittore Mark Easterbrook: lui non conosceva la signora Davis ma a quanto pare lei sì. La polizia infatti segue una pista legata ad una strana lista di nomi ritrovata in una scarpa del cadavere della ... ilgiornale

