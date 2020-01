Salvini fa lo sciacallo col coronavirus: usa i sospetti infettati per attaccare migranti e governo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Non sembra esserci nessuna connessione logica tra i richiedenti asilo in arrivo dalla Libia e il virus che ha colpito la Cina, ma Matteo Salvini, ancora una volta, salta sull'onda del trending mediatico per alimentare una diffidenza ingiustificata verso i migranti. E così, a nemmeno 24 ore di distanza, prima dice di chiudere tutte le frontiere come fa il resto del mondo contro il coronavirus, e poi strumentalizza i crocieristi bloccati a Civitavecchia contro i migranti della Ocean Viking. fanpage

fattoquotidiano : SALVINI SENZA SCRUPOLI: USA LE TRAGEDIE Il leghista sciacallo del dolore usa pure Tommy, ma fa flop… - Daviderel4 : RT @fanpage: Matteo Salvini salta sull’onda del trending mediatico per alimentare una diffidenza ingiustificata verso i migranti https://t.… - simplicissimus : RT @fanpage: Matteo Salvini salta sull’onda del trending mediatico per alimentare una diffidenza ingiustificata verso i migranti https://t.… -