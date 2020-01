Race Torquay femminile 2020: attacco vincente per Brodie Chapman che fa sua la prima edizione (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’australiana Brodie Chapman ha vinto la prima edizione della Race Torquay femminile. Sotto il forte calore australiano, la portacolori della FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope ha avuto coraggio a partire all’attacco in occasione del quinto giro di gara; una fuga che si è poi dimostrata vincente nonostante l’arrivo, in occasione dell’ultimo giro, di altre tre attaccanti L’australiana, classe 1991, infatti, ha vinto con pochissimi secondi di vantaggio sulla sua connazionale Emily Herfoss (Roxsolt Attaquer) e sulle americane Tayler Wiles (Trek-Segafredo) e Lauren Stephens (TIBCO-SVB). Arrivato con 26 secondi di ritardo, il gruppo si è dovuto accontentare della volata per il quinto posto ottenuto dall’australiana Chloe Hosking (Rally Cycling Women). 106,4 chilometri divisi in otto giri per l’edizione inaugurale della Race Torquay. Il primo vero ... oasport

