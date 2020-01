One Piece sarà una serie tv live-action su Netflix, ora c’è la conferma ufficiale (Di giovedì 30 gennaio 2020) L'annuncio arriva dalla pagina Twitter ufficiale creata appositamente per l'uscita della serie. È l'ideatore del manga Eiichirō Oda a comunicarlo: Netflix contribuirà a produrre i 10 episodi della prima stagione, che corrispondono alla prima parte del fumetto "Saga del mare". Oda stesso supervisionerà la produzione. La data di uscita non è ancora ufficializzata, ma presto verranno rivelati nuovi dettagli. fanpage

NerdPool_IT : One Piece: lo showrunner di Netflix Steven Maeda rompe il silenzio - aestaegukk : Netflix potevi toccare tutto ma non One piece cazzo stai lontano -