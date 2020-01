Meteo NAPOLI: BEL TEMPO giovedì, poi altre nubi in transito (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Meteo su NAPOLI vedrà prevalenza di sole giovedì, mentre venerdì e sabato le infiltrazioni umide atlantiche comporteranno il passaggio di nubi anche compatte. Non esclusa qualche goccia di pioggia. giovedì 30: poco nuvoloso. Temperatura da 8°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 2200 metri. Venerdì 31: molto nuvoloso. Temperatura da 8°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud 8 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. Sabato 1 febbraio: coperto. Temperatura da 10°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. Domenica 2: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 9°C a 18°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 10 ... meteogiornale

