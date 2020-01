Lucia Borgonzoni, colpa sua la sconfitta in Emilia Romagna? Il dato che smentisce chi spara contro la leghista (Di giovedì 30 gennaio 2020) Viene dipinta come la grande sconfitta, viene additata anche dalla sua stessa coalizione come l'anello debole che avrebbe portato alla sconfitta del centrodestra alle regionali in Emilia Romagna. Si parla di Lucia Borgonzoni, la senatrice scelta da Matteo Salvini per la sfida impossibile, per espugn liberoquotidiano

you_trend : ?? #EmiliaRomagna ?? Stefano #Bonaccini ha vinto in comuni con un reddito imponibile medio superiore di oltre due mi… - matteosalvinimi : #Salvini: Ringrazio Lucia Borgonzoni, è stata eroica. #portaaporta - LegaSalvini : ++ ?? IMPORTANTE, FAI GIRARE! DOPPIA CROCE CONTRO I TRUCCHI! ++ Sarebbe sufficiente la croce sui simbolo Lega, ma qu… -