Indonesia, adultera frustata: complimenti del generale per la giustiziatrice (Di giovedì 30 gennaio 2020) Anno domini 2020, ma ancora non basta. Una donna è stata frustata in pubblica piazza, l’accusa è quella di essere stata adultera. Una ragazza è stata frustata in pubblico da un’altra donna a Banda Aceh, sull’isola di Sumatra perché ritenuta colpevole di aver fatto sesso con un uomo al di fuori del matrimonio. Si tratta della … L'articolo Indonesia, adultera frustata: complimenti del generale per la giustiziatrice proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

