Ginnastica ritmica, inizia la Serie A 2020: Fabriano squadra da battere, duello tra Agiurgiuculese e Baldassarri (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Serie A 2020 di Ginnastica ritmica incomincerà sabato 1° febbraio quando a Fabriano andrà in scena la prima tappa del massimo campionato italiano a squadre. Sono previste tre tappe, le prime sei classificate accederanno alla Final Six che metterà in palio lo scudetto mentre le ultime tre retrocederanno in Serie A2. Si preannuncia grande spettacolo al PalaGuerrieri della cittadina in provincia di Ancona, le Campionesse d’Italia gareggeranno di fronte al proprio pubblico: Fabriano è la grande favorita della vigilia ed è pronta a dominare in lungo e in largo con l’obiettivo di conquistare il quarto tricolore consecutivo. La società marchigiana è chiaramente favorita, trascinata da una fuoriclasse come Milena Baldassarri ma attenzione perché le avversarie non mancano a cominciare dalla Udinese di Alexandra Agiurgiuculese: sono proprio le due individualiste di punta ... oasport

