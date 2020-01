Coronavirus, l'epidemia spaventa Prato (Di giovedì 30 gennaio 2020) Coronavirus focus Costanza Tosi Il corona virus spavanta Prato. I cittadini italiani nella terza Chinatown più grande d'Europa preoccupati per l'epidemia che sta minacciando l'Europa. Coronavirus cinesi a Prato  Luoghi: Prato Toscana ilgiornale

RobertoBurioni : La mancata trasparenza, il blocco delle informazioni e l'insabbiamento sistematico delle notizie ha contribuito all… - mattiafeltri : #Buongiorno n.666 'L’epidemia' ovvero i cinesi in Italia e uno strano contagio, ma non è il coronavirus - La Stampa… - redazioneiene : Secondo questa classifica internazionale siamo al 51° posto nel mondo per la capacità di rispondere all'epidemia co… -