Coronavirus, caso sospetto a Civitavecchia su una crociera: bloccati in 7mila. Lite tra sindaco e Capitaneria sullo sbarco di 1.143 passeggeri (Di giovedì 30 gennaio 2020) Una donna asiatica di 54 anni, imbarcatasi mercoledì sera a Savona insieme al marito, con febbre alta ha fatto scattare le misure precauzionali all’interno della nave da crociera Costa Smeralda, attraccata a Civitavecchia. Così in quasi 7mila sono bloccati a bordo, mentre si attendono i risultati dei test dall’Istituto Spallanzani di Roma che dovrà chiarire se si tratta di Coronavirus, il virus cinese che si sta tentando di contenere e ha già fatto oltre 170 morti. Con la situazione che nel corso delle ore si è fatta abbastanza tesa, sia sui ponti della Costa Smeralda che al molo dove è ancorata. Poco dopo le 14, infatti, la Capitaneria di Porto ha annunciato il via libera allo sbarco di 1.143 passeggeri che già in mattinata sarebbe dovuto scendere dalla nave avendo concluso la propria crociera. Ma il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha bloccato tutto e minacciato ... ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Due turisti cinesi, a causa di un sospetto caso di #Coronavirus, sono stati messi in isolamento a bordo di una nave… - Agenzia_Ansa : In #Finlandia nuovo caso confermato di infezione da #coronavirus. I contagiati in Europa salgono a 9. Nel mondo sei… - VincenzoDeLuca : Ad oggi non si registra in #Campania nessun caso di #Coronavirus. Escluso il contagio per la coppia di cittadini ci… -