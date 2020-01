Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2020 ore 18:15 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Viabilità DEL 29 GENNAIO 2020 ORE 18:05 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO REGISTRIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE COLOMBO E APPIA MENTRE IN INTERNA SEMPRE CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELL A24 TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E TOGLIATTI, IN USCITA MENTRE IN ENTRATA CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE Cè TRAFFICO SULLA Roma FIUMICINO IN USCITA ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA TRAFFICO SOSTENUTO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE SULLA TIBURTINA TRA VILLANOVA E RACCORDO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E CHIUDIAMO SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO E CHIUDIAMO CON LA VIABILITA’ SULLA PONTINA TROVIAMO RALLENTAMENTI ALTEZZA POMEZIA E CODE ALTEZZA APRILIA TUTTO IN DIREZIONE LATINA DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA È ... romadailynews

zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2020 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #29-01-2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2020 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2020 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -