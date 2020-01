Superenalotto: ecco il primo “sei” del 2020 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La vincita è stata realizzata in provincia di La Spezia. Estratti anche tre “cinque”. primo “sei” al Superenalotto del 2020 ieri: una vincita che vale 67.218.272,10 euro. La giocata vincente è stata effettuata in una tabaccheria ad Arcola, in provincia della Spezia, con una schedina da due euro. Leggi anche ->Violento terremoto nei Caraibi | … L'articolo Superenalotto: ecco il primo “sei” del 2020 proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

