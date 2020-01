Milano, migliaia di medicinali rubati: denunciati 17 dipendenti di un distributore farmaceutico (Di mercoledì 29 gennaio 2020) migliaia di confezioni di medicinali, tra cui anabolizzanti e farmaci ad alto costo, rubati per essere rivenduti sul mercato nero. I carabinieri del Nas di Milano hanno scoperto e denunciato 17 dipendenti infedeli di un grosso distributore farmaceutico. In totale sono state trafugate circa 3mila confezioni per un valore di mezzo milione di euro. fanpage

