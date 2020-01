Coronavirus, caso sospetto ad Alessandria: è una donna rientrata dalla Cina, è in isolamento (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La paziente, tornata da un viaggio dalla Cina, si trova in isolamento ed è stata sottoposta al protocollo previsto, anche per verificare l’eventuale contagio da Coronavirus. Si tratterebbe di una ragazza di 24 anni, italiana, rientrata dopo sei mesi trascorsi a Shanghai. fanpage

