Cattivi odori e fumo, proteste per il bitumificio tra le case a Milano: l’impianto chiuderà a breve (Di mercoledì 29 gennaio 2020) In via Gallarate a Milano da circa 70 anni opera la Bitumati Guzzetti. L'impianto, sorto quando intorno non c'era nulla, è adesso circondato da case e supermercati. E i residenti della zona protestano per i Cattivi odori e i fumi emessi dallo stabilimento. Dopo le ultime segnalazioni tecnici dell'Arpa hanno effettuato una verifica: "Sono in attesa del referto ufficiale, ma da quanto ho saputo sono stati riscontrati problemi nella fase di emissione dei fumi prodotti", ha detto a Fanpage.it il consigliere comunale di Milano Progressista Enrico Fedrighini, che ha avviato la messa in mora dell'impianto con l'obiettivo di farlo trasferire altrove. Il problema potrebbe però risolversi in maniera definitiva: stando a quanto risulta a Fanpage.it, infatti, l'impianto potrebbe chiudere a breve. "È una decisione già prevista - spiegano dall'azienda - non c'entra col problema ambientale che non ... fanpage

