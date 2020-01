Barbara Alberti, nella notte, svela la verità sul malore al GF VIP: perdita di memoria (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dopo il malore, Barbara Alberti è tornata all’interno della casa del GF VIP ed ha lasciato alquanto perplessi i telespettatori. Molti, infatti, hanno messo in dubbio la veridicità della sua indisposizione, reputandola solo una scusa per far annullare il televoto e non uscire dal reality show. Ad ogni modo, nel corso della notte appena trascorsa, la scrittrice ha deciso di vuotare il sacco ed ha raccontato cosa le sia successo nel dettaglio e chi si sia presa cura di lei nelle ore precedenti. Il pubblico mette in dubbio il malore dell’Alberti L’edizione di quest’anno del GF VIP sta riscuotendo numerosissime critiche. Sono molti i telespettatori che stanno notando delle forti incongruenze e nel modo in cui la produzione tratta i vari concorrenti. Un atteggiamento decisamente indulgente, infatti, sembra sia riservato alla scrittrice, donna più anziana della casa. A ... kontrokultura

