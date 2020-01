Avast, l’antivirus raccoglieva e rivendeva i dati degli utenti senza informarli a sufficienza (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ormai dovremmo saperlo, se il servizio è gratuito, il prodotto sei tu, come cita il vecchio adagio. Il Web si è sviluppato sulla base della gratuità, ma offrire servizi avanzati e gestirli per milioni di utenti ha dei costi, anche piuttosto elevati, che devono essere coperti. Nulla di male dunque nell’utilizzare come merce le informazioni raccolte sugli utenti. A patto che questi ne siano consapevoli e possano decidere cosa condividere. Purtroppo però come sappiamo altrettanto bene questo accade assai di rado. Ad esempio ultimamente un’indagine condotta dai colleghi di Vice e PCMag, ha appurato che il celebre antivirus Avast, tramite Jumpshot, una sussidiaria della stessa azienda, vendeva a terzi i dati sensibili raccolti sulla navigazione degli utenti. I dati personali e sensibili riguardavano tutte le attività svolte online dagli utenti: cronologia dei siti visitati ... ilfattoquotidiano

