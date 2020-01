Valle d'Aosta, cane soccorritore sopravvive 16 giorni sul ghiacciaio del Cervino (Di martedì 28 gennaio 2020) Malice, una femmina di pastore belga Malinois di 7 anni, specializzata nella ricerca sotto le valanghe, era sparita il 12 gennaio. Il suo conduttore: "E' tornata al rifugio pelle e ossa, ma viva" repubblica

